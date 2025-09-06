La guerra legal y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar y en Puro Show, Pampito dio a conocer el impactante monto de la primera división de bienes que hicieron cuando estalló el Wanda Gate en el 2021.

“Ellos hicieron una división de bienes por 60 millones de euros”, dijo el conductor y Pochi de Gossipeame comentó: “Le dejó propiedades porque generalmente lo que es plata líquida el jugador lo deja en otros lugares a nombre de otros”.

Foto: Movilpress

En paralelo, Angie Balbiani explicó en qué caso podrían denegarle la restitución de las menores a Turquía a Icardi: “Hay un solo motivo por el cual no se otorga la restitución internacional, si se prueba la violencia de género el pedido se cae”.

EL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN DE LAS HIJAS DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI

Angie Balbiani aseguró en Puro Show que el juez Agopián respondió al pedido formal que hizo Turquía e Italia a la Justicia argentina sobre cuál es el estado actual de la causa restitución internacional de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Según la periodista de eltrece, Agopián contestó que existe un régimen comunicacional entre las chicas y su padre, pero reconoció que actualmente no se está cumpliendo. El motivo: “Se bloquearon de redes sociales, de WhatsApp, en realidad se bloquearon a las nenas del padre”, dijo la panelista.

Angie Balbiani contó las novedades de la causa de la restitución de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi a Turquía (Foto: captura de eltrece).

Con la presión de Turquía e Italia y la intervención de la Cancillería argentina, el juez Agopian deberá seguir informando sobre el avance de la causa y garantizar que se cumplan los protocolos internacionales. Mientras tanto, la incertidumbre y el conflicto familiar siguen en el centro de la escena.

