El 4 de septiembre, la Selección Argentina disputó en el estadio Monumental uno de los partidos más emotivos de su historia. ¿El motivo? Fue el último encuentro oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

Wanda Nara no quiso perderse semejante acontecimiento y asistió a la cancha acompañada por sus hijos, su hermana Zaira Nara, sus sobrinos y su padre, Andrés.

Compartió gran parte de la experiencia en Instagram, aunque hubo un detalle que no mostró: la presencia de Martín Migueles, el hombre con el que estaría viviendo un romance.

Foto: captura de pantalla de América, Intrusos.

TODA LA INFORMACIÓN DE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES, EN EL PARTIDO DE LA SELECCIÓN

“Tenemos imágenes exclusivas de Wanda Nara, anoche viendo el partido de la Argentina, con ese 3 a 0 divino, con este hombre, amigo de Elías Piccirillo, toda gente mal habida. Toda gente rara. Nunca un bibliotecario. A mí me llama la atención. Son todos garcas de Nordelta. ¿Cómo se llama este?”, dijo Rodrigo Lussich, picantísimo.

“Martín Migueles”, le contestó Paula Varela, quien amplió la información: “Estaban juntos. A mío me dijeron que llegaron juntos a la cancha, pero Wanda no lo mostró en las redes”.

Foto: captura de pantalla de América, Intrusos.

QUIÉN ES MARTÍN MIGUELES, EL HOMBRE QUE ESTÁ MUY CERCA DE WANDA NARA

“Martín Migueles es ‘socio’ de Elías Piccirillo”, dijo Paula Varela en Intrusos, luego de la polémica presentación que hizo Lussich sobre el hombre con quien estaría teniendo un affaire íntimo Wanda Nara.

Elías Piccirillo, el marido de Jesica Cirio, fue detenido a mediados de marzo tras ser implicado en una causa por estafa y robo.

El financista de criptomonedas fue denunciado por Francisco Hauque, un empresario que lo acusó de deberle 6.5 millones de dólares.

En ese delicado marco, Varela continuó: “Migueles, esto lo vamos a hablar en potencial, pero está en la causa de Piccirillo, tiene que ir a declarar”.

“A Elías Piccirillo le dieron dos fundamentos de pruebas, uno es el de la pericia del auto para ver si Elías puso la droga y el arma, o no. La otra es la declaración de un testigo y ese testigo es Migueles. Él es quien le alquilaba la casa a Piccirillo”, amplió la panelista de Intrusos.

Volviendo a su salida del jueves a la cancha con Wanda Nara, Paula Varela acotó: “Llegaron en el segundo tiempo del partido y sus asientos estaban ocupados”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.