Después del triunfo de la Selección Argentina, Lionel Messi recibió un tierno gesto de amor en las redes sociales por parte de su esposa, Antonela Roccuzzo.

La empresaria e influencer expresó la emoción que sintió al ver al futbolista jugar con los sentimientos a flor de piel su último partido oficial en el país con la camiseta celeste y blanca ante Venezuela, en la anteúltima fecha de la Eliminatoria Sudamericana.

LAS PALABRAS DE ANTONELA ROCCUZZO A MESSI

“Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo”.

“Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos”, escribió Antonela en Instagram, junto a fotos de Messi con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en la cancha, previas al partido.

Foto compartidas por Antonela Roccuzzo en su Instagram.

El posteo rápidamente se volvió viral entre los fanáticos, que celebraron la dedicatoria y destacaron la relación de tantos años que mantienen Messi y Roccuzzo, consolidada en cada paso de la vida personal y profesional del astro argentino.

Con este gesto, Antonela volvió a demostrar el rol clave que cumple como compañera incondicional de Messi, tanto en la intimidad familiar como en los momentos más importantes de su carrera deportiva.

