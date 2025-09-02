Mica Viciconte sorprendió a sus seguidores al mostrar un momento muy especial en sus redes sociales: su hijo, Luca Cubero, conoció a Lionel Messi. ¡Y la felicidad fue total!

La panelista compartió fotos y videos en la que se ve al capitán de la Selección Argentina sosteniendo al pequeño, quien disfrutó del momento con su papá, Fabián Cubero.

Además de conocer a Messi, Luca compartió un momento con Rodrigo de Paul y Leandro Paredes.

LAS PALABRAS DE MICA VICICONTE TRAS EL ENCUNETRO DE SU HIJO CON MESSI

“Sueños cumplidos. Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón”.

“Gracias a Fabián Cubero pudo estar en la concentración de la Selección Argentina en la AFA y conocer a sus ídolos entre ellos Messi, De Paul y Paredes”.

“La sonrisa en su carita lo dice todo. Un recuerdo que nos emociona y que lo va a acompañar toda la vida”.

“Gracias a todos por la buena onda”, escribió Mica Viciconte junto a las imágenes, desde el Instagram de Luca, que ella misma administra.

La Selección Argentina jugará en Buenos Aires el 9 de octubre en el estadio Monumental, frente a Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

