Este jueves, la Selección Argentina vivió una noche cargada de emoción antes de que el equipo de Lionel Scaloni recibiera a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Leo Messi lloró amargamente antes de su último partido oficial en suelo argentino con la camiseta celeste y blanca.

Desde la consagración en el Mundial de Qatar 2022, una pregunta se repite: ¿jugará Messi el próximo Mundial? Aunque físicamente está en gran forma, para 2026 el capitán tendrá 39 años, y ni él mismo se animó a confirmar su presencia en la próxima cita mundialista, aunque sus múltiples compromisos con las marcas auspiciantes parecieran indicar que sí lo hará.

Leo Messi

De esta manera, Leo podría jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero el de este jueves sería su último torneo oficial con la Albiceleste en Argentina. Y como la Selección no disputará las Eliminatorias rumbo a 2030 por ser anfitriona, el duelo ante Venezuela cobra una relevancia especial, más allá del resultado.

EL LLANTO DE LEO MESSI EN LA PREVIA AL QUE FUE SU ÚLTIMO PARTIDO CON LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL PAÍS

Este jueves, en la transmisión previa al partido se lo pudo ver a Leo llorando amargamente en el precalentamiento, y luego durante el himno, que tantas veces se le criticó por no cantarlo, en compañía de sus hijos.

Lionel Scaloni se refirió a la supuesta despedida de La Pulga. “Por lo que declaró Leo, va a ser emotivo, especial y lindo. Si es verdad que es el último por Eliminatorias, hay que disfrutarlo. Yo soy el primero que lo va a disfrutar. Es un placer tenerlo y poder entrenarlo”, dijo el técnico.

Leo Messi

Más allá de que no habrá otra Eliminatoria ni un séptimo Mundial, la esperanza de un último partido en el país sigue viva. “Seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de encontrar el momento para jugar otro, porque lo merece. Lo que genera cuando entra al predio, yo no se lo he visto a nadie”, cerró el DT con admiración.

