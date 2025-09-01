La llegada de Lionel Messi a la Argentina esta vez fue más especial que nunca, ya que se trata del último partido en el país con la Selección antes del Mundial 2026, y el capitán tuvo un noble gesto.

El idolo de Inter de Miami estaba sonriente y de buen humor, pese a que la noche anterior había perdido 3-0 la final de la Leagues Cup frente al 0 Seattle Sounders.

Por eso, el crack saludó a los admiradores que se acercaron a saludarlo hasta las rejas del vip del aeropuerto de Ezeiza.

Lionel Messi en Ezeiza.

“Messi se acercó a la gente de golpe, no lo esperábamos”, aclaró el periodista de TN apostado allí.

Qué dijo Leo Messi a la prensa

De hecho, Leo dedicó su tiempo a firmar remeras en vez de hablar con la prensa que lo estaba esperando para hacer una pequeña entrevista.

“Todo bien”, resumió Lionel Messi con su timidez habitual antes de sumarse al plantel que este jueves enfrentará a Venezuela en el Monumental.