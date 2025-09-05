Tras el triunfo de la Selección Argentina ante Venezuela, Julián Álvarez se sumó a la celebración y expresó su emoción por haber compartido el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en las Eliminatorias Sudamericanas.

“La Araña” fue tendencia en redes sociales y protagonizó un momento muy conmovedor durante el primer gol de Messi: Julián tenía la pelota servida para convertir, pero le dio el pase a Messi para que él sea el autor del primer tanto en su despedida.

El mensaje de Julián Álvarez a Lionel Messi

El delantero publicó en su cuenta de Instagram un mensaje cargado de admiración y orgullo: “Una vez más, el fútbol regalando momentos históricos”.

Sus palabras estuvieron acompañadas de imágenes post-gol, en las que se lo ve abrazando a Messi y celebrando junto a la multitud en el Monumental.

