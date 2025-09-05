Hace algunas semanas, Pochi de Gossipeame anunció su flamante cambio físico: se operó las lolas. Ahora, una usuaria de redes sociales la acusó porque se las habría pagado Wanda Nara.

En Puro Show, Matías Vázquez reveló que le llegó por Instagram un fuerte mensaje contra Pochi y lo leyó completo en vivo.

“Hola, Matías, ¿cómo estás? Esto es pura verdad. Conozco muy bien a Pochi y en tu programa, hoy, Wanda tiene un arreglo con Pochi. Le paga para agredir y despotricar a Eugenia Suárez. Preguntale a Pochi con cuánto la adorna Wanda y quién le regaló las lolas”, leyó Matías.

LA REACCIÓN DE POCHI

La periodista salió al cruce con su respuesta: “Pero, chicos, las lolas me las pagué yo. Sé cuánto me salió, está mi cirujano, la secretaria recibió la plata. ¿Cómo Wanda me va a pagar? Aparte Wanda me detesta. Wanda no te paga ni por un masaje”.

Luego publicó un video e ironizó: “Acá, visitando a mi cirujano, el que me habría pagado Wanda”.