Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, se ausentó algunos días de sus redes sociales y de Puro Show porque pasó por el quirófano para realizarse un retoque estético en sus mamas.

La periodista reveló que tenía la operación programada hacía tiempo y, esta semana, mostró los resultados de su decisión, en la previa de su regreso al aire de ElTrece.

POCHI SE OPERÓ LAS LOLAS

Cuando sus seguidores detectaron su ausencia, Pochi publicó una historia para revelar los motivos de su “desaparición”. Explicó: “Ando desaparecida porque ayer me operé las lolas. Me las levanté, achiqué un poco, en fin, las que tienen muchas lolas naturalmente y amamantaron, me entenderán”.

Pochi blanqueó el retoque estético que se hizo (Foto: Instagram @gosippeame)

“Lo mejor es que no necesité ponerme ninguna prótesis para pararlas, con la mía pudieron hacerlo sin problemas. Así que, re feliz! ¡Mi doctor y todo su equipo un 1000! Así que en estos días estaré pero más desconectada“, agregó.

Y finalizó: “No saben lo que estoy extrañando chusmear con mi equipo que amo de Puro Show. Y a todo el equipo que nos pone hermosas, maquilla, peinan, eligen y nos acomodan detalles de la ropa”.