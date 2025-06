Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, contó en sus redes sociales el motivo por el cual se ausentó algunos días de las redes sociales. En @gossipeame, donde cuenta con más de 220 mil seguidores, comparte todos los días los últimos chismes del mundo del espectáculo pero ahora se tomará unos días de descanso.

A través de sus historias de Instagram, la panelista de Puro Show, el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por el trece, contó el motivo por el cual “desapareció” unos días de las redes sociales y también del canal.

Pochi confesó que había pasado por el quirófano para realizarse una operación que tenía previamente programada. La influencer se mostró feliz con los resultados obtenidos, agradeció a su equipo médico y también a sus seguidores por el apoyo.

Pochi / Fuente: álbum personal de Pochi

POCHI BLANQUEÓ EL RETOQUE ESTÉTICO QUE SE HIZO

A través de sus historias de Instagram, Pochi de Gossipeame contó: “Ando desaparecida porque ayer me operé las lolas. Me las levanté, achiqué un poco, en fin, las que tienen muchas lolas naturalmente y amamantaron, me entenderán”.

Pochi blanqueó el retoque estético que se hizo (Foto: Instagram @gosippeame)

“Lo mejor es que no necesité ponerme ninguna prótesis para pararlas, con la mía pudieron hacerlo sin problemas. Así que, re feliz! Mi doctor y todo su equipo un 1000! Así que en estos días estaré pero más desconectada“, explicó.

Por último, habló sobre el programa de eltrece: “No saben lo que estoy extrañando chusmear con mi equipo que amo de Puro Show. Y a todo el equipo que nos pone hermosas, maquilla, peinan, eligen y nos acomodan detalles de la ropa"