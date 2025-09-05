Instalada en México por las grabaciones de Love is Blind, Wanda Nara volvió a generar repercusión en redes sociales con un video que grabó su inseparable estilista Kenny Palacios.

En las imágenes, la empresaria combina su faceta profesional con momentos de relax y sorprende a sus seguidores con distintos modelos de microbikinis que se ajustan al clima caribeño.

En una de las secuencias, la conductora de “MasterChef” lució un diseño animal print en tonos grises y negros, acompañado por un corpiño triangular con breteles finos en color bordó.

El contraste de colores realzó la estampa y completó el look con una bombacha colaless de tiras regulables, un estilo que se volvió parte de sus elecciones más frecuentes para la playa.

LA MICRO BIKINI DE WANDA NARA

El video también mostró otro conjunto que captó la atención: una microbikini con estampado geométrico en marrón y beige, con corpiño armado y una argolla metálica en el centro. La parte inferior repitió el corte cavado, detalle característico de la moda playera que Wanda viene marcando tendencia en cada destino al que viaja.

Wanda Nara posó con una micro bikini en Tulum y no dejó nada librado a la imaginación | Créditos: Instagram @wanda_nara

Siempre fiel a su estilo glamoroso, la empresaria acompañó los looks con el cabello suelto y ondas suaves, un peinado que repite en la mayoría de sus apariciones y que resalta su impronta natural. Una vez más, Nara demuestra cómo combina sus viajes de trabajo con el costado fashionista que la convirtió en una de las figuras más influyentes en redes sociales.