En medio del último escándalo del Wanda Gate en el que Wanda Nara podría estar involucrada en una supuesta red de trolls que operaría contra la China Suárez, Gustavo Méndez reveló en Mujeres Argentinas cuándo terminaría esta guerra.

“En marzo del 2026 esto podría llegar a su fin, el tribunal familiar de Milán va a decir ustedes ya no son matrimonio, están separados”, dijo el periodista haciendo referencia a la causa del divorcio que la conductora y el futbolista tienen Italia.

Entonces, el panelista del programa de María Belén Ludueña sumó información: “Va a definir con cuánto se queda cada uno, tanto de las cuentas que hay investigándose, más de 50 millones de dólares, y las propiedades”.

CÓMO OPERABA LA RED QUE ATACA A LA CHINA SUÁREZ EN REDES SOCIALES

Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, señaló que habría una persona que daba instrucciones sobre qué temas tocar y cuáles no en las publicaciones, tal como lo explicó Fernanda Iglesias en Puro Show: “Habría alguna persona que daba algún tipo de instrucción para que otros operaran. Y habría una coordinación, siempre con el objetivo de menoscabar y dañar la imagen de Eugenia Suárez”, afirmó.

Rodríguez también describió el modus operandi: “A cada posteo o aparición que podía hacer Eugenia, inclusive con sus hijos, había una andanada de posteos negativos y totalmente desfavorables a la figura de ella”.

El letrado confirmó que la denuncia está en proceso. “La presentamos el día viernes, el jueves mismo se hizo la denuncia de parte de la China Suárez en contra de las personas que están hateando”, detalló.

