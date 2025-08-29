La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Horas después de que el futbolista publicara un durísimo posteo en Instagram hablando de “máscaras que caen” y “payasos estafadores”, la empresaria eligió responder con una imagen que dejó a todos sin palabras.

En Instagram Stories, Wanda compartió una foto ultra sexy en la que se la ve luciendo una microbikini marrón, mientras dos estilistas la peinan (uno de ellos syu amigo personal, Kennys Palacios) y ella, muy concentrada: “Repasando guión”, escribió en la imagen.

Lejos de hacer referencia directa al mensaje de Icardi, la conductora (que está en México grabando la segunda temporada de Love Is Blind, el programa que conducce junto a Darío Barassi) prefirió mostrar que está enfocada en sus proyectos laborales y que nada la detiene. Con actitud relajada y sensualidad al máximo, Wanda dio a entender que las polémicas personales no la desenfocan de su presente profesional.

La postal, que rápidamente cosechó miles de reacciones en redes, fue interpretada por muchos seguidores como una respuesta indirecta a las palabras del futbolista.

¡Tremendo!

MAURO ICARDI HIZO UNA PROMESA A SUS HIJAS Y LANZÓ UNA ADVERTENCIA A WANDA NARA: “VOY POR TODO Y CONTRA TODOS”

Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un durísimo posteo en Instagram que muchos interpretaron como un nuevo dardo directo a Wanda Nara.

El futbolista compartió una fuerte imagen de una máscara rompiéndose y escribió: “Tarde o temprano la máscara deja al descubierto lo que hay debajo”.

Pero eso no fue todo: Icardi acompañó la frase con un descargo letal: “Como dije durante 9 meses, tarde o temprano la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas, ¡y qué respuestas!“.

“¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores?“, agregó, sin dar detalles sobre a quiénes estaban dirigidas sus duras palabras. Y cerró, picante y haciendo referencia a sus hijas: “Nada. Bueno… estaba claro. Ya falta poco mis princesas".

¡Tremendo!