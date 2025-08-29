El escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo y delicado capítulo.

En Puro Show, Fernanda Iglesias lanzó una fuerte versión sobre cómo funcionaría la supuesta estrategia digital de Wanda para hostigar a la actriz, actual pareja de Mauro Icardi, en redes sociales.

La periodista aseguró que Nara tiene un “ejército de trolls” que responden a órdenes directas. Y reveló los tres emojis con los que definió a Eugenia Suárez.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

¿WANDA NARA ARMÓ UN EJÉRCITO DE TROLLS PARA ATACAR A LA CHINA?

“Wanda no hace nada, es el cerebro de esta operación”, comenzó diciendo Fernanda en el programa de eltrece.

Acto seguido detalló los tres emojis con los que hacen tendencia negativa a Suárez en las redes sociales: “La zorra, la caca y el vómito son los emojis que hay que usar”.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

En ese peligroso marco, Iglesias contó que una amiga de Wanda es la que se contactaría con una “especialista” en violencia para agredir sistemáticamente a la novia de Icardi.

“Luciana Campill es la que da las órdenes del contenido. Baja línea de lo que hay que mandar a decir, pero ella no se comunica con los trolls”, detalló.

“Luciana se comunica con esta mujer que es marroquí y que dice ser psicóloga experta en violencia vicaria. Descubrimos, no solo que no es psicóloga, sino que trabaja en un ferry”, agregó Fernanda.

Sobre la ola de hate que la China Suárez recibe desde hace años, la periodista aclaró que no toda la responsabilidad recae en Wanda Nara. Iglesias señaló que existen usuarios que, por ser fanáticos de Wanda o simplemente por rechazo hacia la actriz, la atacan voluntariamente.

“Hay gente que lo hace espontáneamente, sin ser parte de esto”, sostuvo Fernanda Iglesias, al poner bajo la lupa el accionar repudiable.

QUÉ SON LOS TROLLS EN LAS REDES SOCIALES

Un troll es una persona que publica mensajes provocadores, ofensivos o fuera de contexto con la intención de generar conflictos, discusiones o molestar a otros usuarios.

Su objetivo suele ser llamar la atención o desestabilizar una conversación.

