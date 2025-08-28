Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a ser noticia tras publicar una imagen juntos que revolucionó las redes sociales. El futbolista sorprendió a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram al compartir una foto romántica con la actriz, acompañada de un mensaje que no pasó desapercibido.

“No fue casualidad, el destino nos eligió”, escribió el futbolista del Galatasaray junto a un emoji de corazón negro y la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio le retribuyó el posteo con una respuesta acaramelada: “Te amo”. La publicación, que ya supera los 300 mil likes en pocas horas, generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: captura de Instagram).

El posteo viene luego de que en Puro Show Fernada Iglesias diera a conocer la red de trolls que comandaria Wanda Nara contra la Eugenia. Mientras la conductora sigue protagonizando de escándalos en la Argentina, Mauro y la China se muestran más unidos que nunca.

ASÍ FUNCIONA LA RED DE TROLLS QUE COMANDARÍA WANDA NARA CONTRA LA CHINA SUÁREZ

Fernanda Iglesias aseguró tras una larga investigación que Wanda Nara comandaría una red trolls para atacar a la China Suárez. Según la periodista, la conductora sería la autora intelectual del grupo integrado por fanáticos suyos, quienes obtendrían regalos o dinero a cambio.

Quien coordinaría “la banda” es la amiga y kinesiologa de la mediática, Luciana Campil, quien se presentó a declarar en la causa penal en contra de Mauro Icardi por violencia. “Es la que baja línea de lo que hay que decir e instala temáticas en las redes, como por ejemplo, ‘ahora hay que decir que hay que pagar la cuota alimentaria’" , contó la panelista.

La diseñadora que sufrió el hate de la China Suárez que habría sido comandado por Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

Fernanda detalló cómo esto afectó a una empresaria de moda que viste a Eugenia: “A la diseñadora Natalia Antolín le pasó que cuando la China se puso un vestido suyo la empezaron a atacar también y tuvo que cerrar los comentarios de su cuenta de Instagramporque era muy terrible el asedio. Los ataques duran un día o más, hasta que logran ser trending topic”.

