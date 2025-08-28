En el programa Puro Show, Angie Balbiani leyó en vivo la declaración penal de una testigo clave, Luciana Campil, en la causa de violencia de Wanda Nara contra Mauro Icardi.

La declarante es amiga cercana de la conductora, quien brindó detalles de estremecedores sobre episodios que involucran al futbolista.

Según explicó Balbiani, una testigo de Wanda hizo una declaración penal ayer. “Wanda hizo muchas denuncias que se agruparon y se pusieron como una causa en común”, aclaró la panelista y detalló: “Luciana es kinesióloga facial y se dedica al skin care. En redes sociales, especialmente en Instagram, suele mostrar su cercanía con la familia Nara”.

“Nosotros públicamente ya vimos a Luciana el día del Chateau, cuando Mauro volvió para dejar a los perritos, es la que lo invitó a pasar a Icardi al departamento y se presentó a declarar”, detalló Balbiani.

Luciana Campil, amiga de Wanda Nara, el día del conflicto del Chateau con Mauro Icardi (Foto: captura de eltrece).

Entonces, agregó: “Voy a explicar y leer textual, dice que es amiga de Wanda Nara, que a Mauro lo conoce por ella, que lo vio dos o tres veces en situaciones de estar compartiendo momentos familiares, menciona una cena y que en esas dos o tres veces que lo vio, en dos oportunidades presenció momentos de violencia”.

Entre los hechos relatados, se destacó el incidente en el ascensor: “Cuenta la situación del ascensor y dice ‘Mauro estaba como alterado pero a la vez tranquilo’. Se acercó a hablarle a ella con los dos perritos, como vimos recién, y Mauro le puso, según Luciana, la mano en el pecho y la corrió para atrás”.

Wanda y Zaira Nara con Luciana Campil (Foto: captura de etrece).

Además, Campil agregó que hubo un intercambio con otra testigo: “Dice que Sofía, la esposa de Pallarola, que también estaba ese día, le habló bien a Mauro y que él le puso el celular encima y le dijo: ‘Ay, me estás tocando’, Mauro a Sofía, la mujer de Payarola, ‘cuando no había pasado nada, como una especie de acting que hizo Mauro, como quizás para tenerlo como una prueba de su lado’”.

La amiga de Wanda también contó cómo estaba el vínculo en ese momento: “Dice que la relación se había terminado entre Wanda y Mauro, y que él no paraba de mandarle mensajes todo el tiempo, insultándola, hasta hostigándola, amenazando que, si se separaba, le iba a hacer la vida imposible. Wanda dijo que la había obligado a mantener relaciones sexuales”.

La declaración incluyó uno de los pasajes más duros: “Dice que ella no sabe. Que Wanda va contando de a poco las situaciones. Y que una vez la agarró dormida, o sea, que la despertaba Icardi a Wanda para tener relaciones sexuales”.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi se retiraban del edificio Chateau Libertador (Foto: Movilpress).

Según trascendió, este último testimonio fue el más impactante: “Esta fue la declaración más fuerte que hizo Luciana Campil el día de ayer. Y también lo que sé, por gente de tribunales, es que cuando dijo esto, estaba muy angustiada y se puso a llorar”, relató Balbiani.

L-GANTE MOSTRÓ LOS MENSAJES “TÓXICOS” QUE RECIBÍA DE WANDA NARA

L-Gante mostró en sus redes sociales los mensajes “tóxicos” que recibía de Wanda Nara a poco de lanzamiento de su nuevo tema con otro músico.

Los mensajes tóxicos de Wanda Nara a L-Gante (Foto: captura de eltrece).

“L-Gante mostró mensajes en sus redes sociales de lo tóxica que sería Wanda:‘Cuando me necesites tanto...’, dice una parte,‘Me duele...’,dice en otra parte, más abajo dice:‘Juntos, fotos juntos...’, leyó Gustavo Méndez y María Belén Ludueña cerró:“Estoy oliendo reconciliación entre ellos”.

