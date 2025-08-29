Sabrina Rojas vio un informe de Puro Show, en el que Fernanda Iglesias aseguró que Wanda Nara tendría un “ejército de trolls” contratado para que ataquen virtualmente a la China Suárez, y expresó su preocupación en vivo.

La conductora de Pasó en América analizó la delicada versión y mandó a todos al psicólogo, en especial a Nara.

“QUE VAYA AL PSICÓLOGO”: LE DIJO SABRINA ROJAS A WANDA NARA

Sabrina Rojas: -Es de película. ¿En qué momento esta mujer conecta con la realidad? ¡Nunca!

Natalie Weber: -¿No está tan ocupada laburando? ¿Qué te importa lo que sube la China a Instagram?

Sabrina: -Chicos, ¡están re locos!

Natalie: -Me parece re grave. Estamos hablando de una mina que en teoría vivió violencia de género, que no le pasan la cuota alimentaria, ¿y la mina está pendiente de que le comenten una zorra en las fotos de la China?

Sabrina: -Vayan al psicólogo. Ayuden con herramientas a esta gente a soltar.

Tartu: -Son cabezas huecas. No sirve el psicólogo.

Sabrina: -No lo logro entender. Escapa de mi normalidad. Eso te lleva una energía.

QUÉ SON LOS TROLLS EN LAS REDES SOCIALES

Un troll es una persona que publica mensajes provocadores, ofensivos o fuera de contexto con la intención de generar conflictos, discusiones o molestar a otros usuarios.

Su objetivo suele ser llamar la atención o desestabilizar una conversación.

