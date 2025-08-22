El 21 de agosto, China Suárez sorprendió al publicar un video de Mauro Icardi en bóxer, recién levantado en Turquía.
El video desató una ola de comentarios sobre el futbolista y su zona íntima, haciendo que la palabra “manicero” se convirtiera rápidamente en tendencia en X.
Esa misma noche, Sabrina Rojas y Natalie Weber se sumaron al debate con picantísimos comentarios que Martín Salwe potenció, logrando que Augusto “Tartu” Tartúfoli se pusiera colorado en vivo.
Más sobre este tema
QUÉ DIJERON SABRINA ROJAS Y NATALIE WEBER DEL BULTO DE MAURO ICARDI
Sabrina Rojas: -¡Están todo re locos! Ella ofendida porque la otra le muestra el bulto. Pero si ella factura hablando del supuesto maní que tiene… Una loca andar mostrándolo. No puedo creer que les preocupe el tamaño y que necesite mostrar el tamaño de su novio. Tampoco era que se veía wow, tampoco era para presumir.
Natalie Weber: -Tampoco era para presumir. Era un bultito. No era gran cosa.
Martín Salwe: -No era el Metrobus. Era un fútbol cinco.
Sabrina: -Era una cosa normal. Tranquila. Pero, paren, no se habla de los cuerpos ajenos. Ahora, si lo muestran ellos, me estás habilitando a opinar. Sino no lo muestres. Y me mata el bulto y en primer plano la cara de Wanda en la mano, que parece más la cara de Susana Giménez.
Salwe: -Estuvimos debatiendo con producción y ahí hubo precalentamiento…
Tartu: -¿Acogotó la gallina?
Salwe: -Sí, hubo manuela.
Weber: -Me lo imagino diciendo “filmame ahora”.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.