El escándalo entre Eugenia “la China” Suárez y el entorno de Wanda Nara sumó un nuevo capítulo.

Este martes, el abogado de la actriz, Agustín Rodríguez, contó en Puro Show cómo están actuando frente a la aparición de un supuesto ejército de trolls que, según denuncian, se dedica a fomentar discursos de odio y violencia en redes sociales contra su defendida.

El letrado confirmó que están “al tanto de la situación” y que ya iniciaron investigaciones propias, además de las que realizó el periodismo.

“No puedo de ninguna manera aseverar que esté Wanda Nara tras esto, lo que sí identificamos es un grupo de personas con discursos de odio y violencia hacia Eugenia Suárez”, explicó a eltrece.

Según detalló, ya presentaron una denuncia por hostigamiento y ahora la están ampliando para que la Justicia investigue a todas las personas involucradas.

“Algunas residen en el país y otras fuera del país. Es muy grave porque son varias personas que tenían como objetivo exclusivamente dañar, perjudicar a Eugenia Suárez”, remarcó.

Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Consultado sobre la posibilidad de que el grupo de trolls opere también desde el exterior, Rodríguez admitió: “Podría ser, podría ser. No quiero adelantarme a dar información para no entorpecer la investigación futura. Pero sí, hay gente que no está en el país. Hay otras que sí”.

El abogado evitó dar nombres propios, aunque reconoció que hay varias personas señaladas. “Prefiero no dar nombres porque tenemos que dejar que la Justicia actúe”, sostuvo, en referencia a la amiga de Wanda Nara, Lucía Campil, quien fue mencionada en la causa.

CÓMO OPERABA LA RED QUE ATACA A LA CHINA SUÁREZ EN REDES SOCIALES

Agustín Rodríguez señaló que habría una persona que daba instrucciones sobre qué temas tocar y cuáles no en las publicaciones, tal como lo explicó Fernanda Iglesias en Puro Show: “Habría alguna persona que daba algún tipo de instrucción para que otros operaran. Y habría una coordinación, siempre con el objetivo de menoscabar y dañar la imagen de Eugenia Suárez”, afirmó.

Rodríguez también describió el modus operandi: “A cada posteo o aparición que podía hacer Eugenia, inclusive con sus hijos, había una andanada de posteos negativos y totalmente desfavorables a la figura de ella”.

El abogado confirmó que la denuncia está en proceso y que esperan presentarla formalmente en las próximas horas. “Estamos presentándola el día viernes, el jueves mismo se presentó la denuncia de parte de la China Suárez con su abogado en contra de las personas que están hateando”, detalló.

