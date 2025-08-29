El romance de Mauro Icardi y la China Suárez sigue dando de qué hablar en Turquía. Esta vez, el futbolista del Galatasaray sorprendió con un posteo en Instagram que buscaba ser romántico, pero terminó generando polémica entre los usuarios.

“No fue casualidad, el destino nos eligió”, escribió Icardi junto a tres postales en blanco y negro donde se lo ve muy cerca de la actriz, quien incluso lo besa en la mejilla. Sin embargo, lo que parecía un gesto de amor terminó despertando una catarata de reacciones inesperadas.

La dedicatoria de Mauro Icardi a la China Suárez que desató burlas e ironías en Instagram. Crédito: Instagram

QUE DIJERON LOS SEGUIDORES DE MAURO

Lejos de recibir solo corazones y halagos, la publicación se llenó de mensajes filosos. Entre los comentarios más repetidos se leía: “Ese destino está más forzado”, “En mi época se llamaba gorrear, no destino”, “Ella eligió tu plata” o “No fue el destino, fue ella que te fichó cuando tenías esposa”.