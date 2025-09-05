Mauro Icardi publicó en su cuenta de Instagram una foto del jardín de la mega mansión en la que vive con la China Suárez en Turquía.

En la imagen se ve un fondo de frondosos árboles, un césped muy bien cuidado, una cama elástica para que salten los niños, pero aparentemente también los adultos, porque es de gran tamaño.

Mauro Icardi mostró el jardín de su mega mansión con la China Suárez en Turquía: cama elástica y mucho verde | Créditos: Instagram @mauroicardi

EL JARDÍN DE MAURO ICARDI

Quien se luce en la foto subida por el futbolista de Galatasaray es Tano, el dogo de burdeos que el jugador compró con Wanda Nara y de quien se hace cargo en Turquía.

El Tano, el perro de Mauro Icardi. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Es el perro más viejo de la casa de Icardi y descansa en el jardín de la mansión. De hecho, a pesar de su edad, se lo ve activo en varios videos que publica el delantero.