La noticia sacudió el mundo del espectáculo: ¿los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña comenzaron las clases en Turquía? El rumor explotó en el programa Puro Show y Caro Molinari sumó la palabra del abogado del actor chileno, Máximo Petrachi.

Según contaron en el programa de eltrece de Pampito y Matías Vázquez, circularon versiones de que los chicos de la expareja estarían yendo al colegio en Estambul y al consultar directamente al abogado de Vicuña, la respuesta fue contundente.

El reencuentro de Benjamín Vicuña y Benicio con Magnolia, Amancio, Rufina Cabré y la madre de la China Suárez en el Aeropuerto tras su vuelta de Turquía (Foto: Movilpress).

“La verdad, ni Benjamín ni yo hemos sido informados respecto de una escolarización de sus hijos en Turquía. Los niños siguen siendo alumnos regulares de su colegio en Argentina”, leyó la panelista la palabra del letrado.

CÓMO ES EL ACUERDO ENTRE LA CHINA SUÁREZ Y BENJAMÍN VICUÑA

El panel de Puro Show explicó que, tras la separación, la China Suárez y Benjamín Vicuña firmaron un acuerdo que establece que cualquier decisión sobre la escolarización de los hijos debe ser consensuada.

“Ellos tienen un acuerdo donde, si van a escolarizar a los hijos, tienen que ponerse de acuerdo. Eso está firmado desde que se separaron”, detallaron.

Por eso, la versión de que los chicos estarían inscriptos en un colegio turco sorprendió al entorno del actor: “No estaban informados, se enteraron por el programa. Si esto es cierto, se viene un tema legal importante”.

