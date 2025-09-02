Puro Show intentó entrevistar a Wanda Nara tras su regreso de su viaje a México, donde estuvo grabando para Netflix, y, tal como acosumbra la China Suárez, evitó hablar con la prensa, específicamente con el programa de eltrece.

La última semana en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez, Fernanda Iglesias desenmascaró la supuesta red de trolls que la empresaria comandaría para atacar a Eugenia por redes sociales en distintas partes del mundo.

Wanda Nara no quiso hablar con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Previo a que dicha investigación fuera revelara en vivo, Wanda dio una extensa nota en la que denunció a Mauro Icardi por violencia sexual. Ahora la mediática decidió marcar distancia y no contestó ninguna pregunta del cronista que la esperaba en el aeropuerto.

LA TEORÍA DE PAMPITO SOBRE POR QUÉ WANDA NARA NO QUISO HABLAR CON PURO SHOW

Pampito dio su teoría sobre por qué Wanda Nara no quiso hablar con Puro Show tras su regreso a la Argentina: “Ella quería demostrar que está enojada con nosotros, ella nos quería pasar este mensaje, es muy inteligente”.

Pampito opinó sobre la actitud de Wanda Nara con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Hace unos días nos dio un móvil porque quería hablar específicamente con Puro Show para decirle a Pochi que está decepcionada con ella, quería decirle a Angie lo que le dijo y quería dejarnos a nosotros como que defendíamos a un posible violento y abusador, esa fue la maniobra de Wanda ese día que habló con nosotros”, analizó el conductor.

