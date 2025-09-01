El caso de Julieta Prandi promete ser un hito en la Justicia argentina, y como Wanda Nara es una de las mujeres que se reconoció víctima de tormentos similares a los que pasó la modelo a manos del padre de sus dos hijos, Emanuel Ortega se refirió al asunto.
“Cuando una persona denuncia, primero hay que escucharla”, razonó el cantante.
“Después que se someta a las pruebas o las pericias que la justicia somete a las personas que denuncian este tipo de cosas”, continuó.
Ahí enfatizó: “No se puede ningunear por las dudas, no se puede ignorar, no se le puede quitarle esa posibilidad. Porque si no estamos amedrentando a la gente”
LA CAUSA DE WANDA NARA CONTRA MAURO ICARDI
Si bien Wanda Nana no quiso ahondar en detalles sobre por qué su experiencia con Mauro Icardi sería parecida a la que Prandi tuvo Claudio Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión efectiva, la conductora de Love is Blind había aclarado que hizo “nueve denuncias que están en una sola causa penal”.