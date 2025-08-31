Emanuel Ortega se animó a contar por primera vez cómo vivió el calvario que atravesó Julieta Prandi durante su conflictiva separación de Claudio Contardi, el padre de sus hijos. El cantante abrió su corazón y reveló detalles desconocidos de la dura etapa que le tocó acompañar a su pareja.

“Yo no terminaba de salir de mi asombro”, confesó Emanuel, todavía impactado por todo lo que le tocó presenciar. “Cuando Julieta me contaba lo que estaba viviendo, realmente no podía creerlo. Era una situación muy difícil, muy injusta”, relató en una entrevista íntima.

El hijo de Palito Ortega no dudó en ponerse al lado de Julieta en los momentos más complicados. “Lo único que quería era estar ahí para ella, para sus hijos, para que se sintieran protegidos”, aseguró.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Foto: capturas eltrece y América TV)

Emanuel destacó la fortaleza de la modelo y conductora: “Julieta es una mujer increíble, con una entereza admirable. Yo la admiro mucho por cómo salió adelante”.

Leé más:

Por qué para Julieta Prandi y Emanuel Ortega la fecha de la sentencia de Claudio Contardi es significativa

EMANUEL ORTEGA HABLÓ CON JUANA VIALE SOBRE EL DURO PROCESO QUE ATRAVESÓ JULIETA PRANDI

Durante el proceso judicial y las denuncias públicas de Prandi contra su ex, Emanuel fue un sostén fundamental. “A veces uno no sabe qué decir, pero el solo hecho de estar, de abrazar, de escuchar, ya es mucho”, reflexionó.

A pesar de las dificultades, la pareja logró salir adelante y hoy disfruta de una relación sólida. “Todo lo que vivimos nos unió más. Ahora valoramos cada momento juntos”, contó Emanuel, que no escatimó en elogios para Julieta: “Es una gran mamá y una gran compañera”.

Emanuel Ortega y Juana Viale (Foto: capturas eltrece)

El cantante también se refirió al vínculo que logró construir con los hijos de Prandi: “Son chicos maravillosos. Yo los quiero mucho y trato de estar presente en todo lo que puedo”.

Hoy, Julieta y Emanuel disfrutan de una etapa de tranquilidad y amor. “Después de tanto dolor, merecíamos un poco de paz”, cerró el músico, emocionado.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.