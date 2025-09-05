La historia de amor entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi sigue sumando capítulos sorprendentes.

Según contaron en El Diario de Mariana, la pareja estaría preparando una gran fiesta en la Argentina para celebrar su unión.

“Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida... ¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, contó Guido Záffora en vivo.

El evento no sería en Turquía ni en Europa, sino en Buenos Aires, lo que ya encendió las especulaciones: “Lo dijimos en este programa hace muchos meses, que se habían comprometido y que se iban a casar”, revelaron.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Además, los panelistas recordaron que los protagonistas ya habrían dado un paso clave en su relación: “¿Se acuerdan que se compraron los anillos en Miami?“, recordaron, despertando todo tipo de hipótesis sobre esta celebración.

Guido Záffora: “No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Leé más El tremendo motivo por el que la China Suárez ya no publicita ninguna marca argentina

REVELARON A QUÉ SE DEDICA LA CHINA SUÁREZ EN TURQUÍA: EL INESPERADO TRABAJO QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Eugenia “la China” Suárez sigue dando que hablar, esta vez por un costado laboral que pocos conocían. Mientras en la Argentina se multiplican los rumores sobre su presente profesional, en El Diario de Mariana revelaron cuál es el trabajo que la actriz está desarrollando en Turquía.

“También me contaron, no sé si se sabía sinceramente, que la China tiene un trabajo en Turquía. Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, contó Martín Candalaft en vivo, dejando a todos los panelistas boquiabiertos.

Lejos de limitarse a ser la cara visible de una campaña, la China se involucró en un rol diferente: “Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

El dato no pasó desapercibido, ya que marca un nuevo rumbo en la carrera de la actriz, quien parece estar apostando fuerte al mercado internacional, en medio de su nueva vida en Estambul junto a su pareja, Mauro Icardi.