Eugenia “la China” Suárez atraviesa un presente profesional muy distinto al que supo tener en la Argentina. Según contaron en El Diario de Mariana, la actriz ya no tiene vínculos con marcas nacionales y el motivo sorprendió a todos.

“Estaban bastante preocupados porque acá no tiene trabajo la China Suárez. Esto más allá de que, por supuesto, tiene un novio que es recontra millonario. Pero acá no tiene ni una marca. Ni una. Se le cayeron todas”, comenzó explicando Martín Candalaft en vivo.

La razón, según revelaron, está vinculada a la repercusión negativa que generan sus posteos: “En las últimas marcas que ha tenido, cada vez que ella promociona un producto, dicen del lado de ella, que la cantidad de hate (odio) que tiene ese producto y la cantidad de comentarios negativos, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Frente a este panorama, la actriz estaría enfocada en oportunidades laborales fuera del país: “Estaba cerrando un contrato para una telenovela en Turquía y estaba viendo hacer algo en España porque acá en Argentina se ha quedado sin ni una marca”, cerró el panelista.

Martín Candalaft: “Estaban bastante preocupados porque acá no tiene trabajo la China Suárez“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA REACCIONÓ CON UN CONTUNDENTE VIDEO AL POSTEO DE LA CHINA SUÁREZ CON SUS HIJOS

La eterna rivalidad mediática entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo en redes. Minutos después de que la actriz publicara un video súper tierno disfrutando de un picnic en Estambul con Rufina, Magnolia y Amancio, la empresaria sorprendió con un fuerte gesto desde sus historias de Instagram.

Wanda compartió un video en el que se la ve cocinando con sus hijas, en un clima familiar y hogareño, mientras se ríen y preparan la comida juntas. Esto fue interpretado como un mensaje en respuesta directa y contundente al posteo de la China.

Aunque no la mencionó, la sincronía entre ambas publicaciones llamó poderosamente la atención de los seguidores, que no dudaron en leerlo como un nuevo pase de factura virtual entre las dos mujeres que hace años protagonizan idas y vueltas mediáticas.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

“Siempre que vuelven del cole, hacemos postre juntas”, escribió Wanda, junto a la publicación en la que se la ve con las hijas que tuvo con Icardi, despertando todo tipo de especulaciones.