La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia tras compartir en sus redes sociales un vistazo único a su vida privada en Estambul, donde el futbolista juega para el Galatasaray.
El deportista subió una historia a su cuenta de Instagram en la que dejó ver el costado más íntimo y familiar de la pareja con la actriz en su casa turca y ella no dudó en repostearlo en sus redes sociales.
“Home sweet home”, escribió Mauro junto a la imagen en la que se puede ver la mansión a la luz de la luna que ilumina el estilo moderno y tradicional de la parte externa de la misma en la que también está la piscina redoeada por el verde del jardín.
Lee más...
ASÍ ES LA CASA DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN ESTAMBUL
La vivienda, ubicada en una exclusiva zona de la ciudad, se destaca por sus ambientes amplios y luminosos. En la foto se aprecian grandes ventanales con vistas al jardín de la propiedad, muebles de diseño y rincones pensados para el relax y el disfrute en familia.
Lejos de los flashes y el ruido mediático, la China y Mauro apuestan a una vida tranquila en Estambul, aunque comparten algunos momentos en sus redes sociales. Las imágenes dejan ver cómo lograron adaptarse a la cultura local y armar una rutina que combina el trabajo, la crianza y los pequeños placeres cotidianos.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.