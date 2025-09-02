La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia tras compartir en sus redes sociales un vistazo único a su vida privada en Estambul, donde el futbolista juega para el Galatasaray.

El deportista subió una historia a su cuenta de Instagram en la que dejó ver el costado más íntimo y familiar de la pareja con la actriz en su casa turca y ella no dudó en repostearlo en sus redes sociales.

La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su casa en Turquía (Foto: captura de Instagram).

“Home sweet home”, escribió Mauro junto a la imagen en la que se puede ver la mansión a la luz de la luna que ilumina el estilo moderno y tradicional de la parte externa de la misma en la que también está la piscina redoeada por el verde del jardín.

ASÍ ES LA CASA DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN ESTAMBUL

La vivienda, ubicada en una exclusiva zona de la ciudad, se destaca por sus ambientes amplios y luminosos. En la foto se aprecian grandes ventanales con vistas al jardín de la propiedad, muebles de diseño y rincones pensados para el relax y el disfrute en familia.

Lejos de los flashes y el ruido mediático, la China y Mauro apuestan a una vida tranquila en Estambul, aunque comparten algunos momentos en sus redes sociales. Las imágenes dejan ver cómo lograron adaptarse a la cultura local y armar una rutina que combina el trabajo, la crianza y los pequeños placeres cotidianos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.