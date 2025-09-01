Las agendas de la China Suárez y Benjamín Vicuña finalmente se habrían sincronizado por el bien de sus hijos en común, luego de un trabajoso y salomónico acuerdo.
“Magnolia y Amancio están en Turquía”, recordó Gustavo Méndez.
De hecho, el panelista de Implacables contó que el sábado “Mauro Icardi metió un gol” y los chicos “estaban en la platea muy emocionados”.
Más sobre este tema
Luego, Naiara Vecchio precisó que el 19 de septiembre será el regreso de los niños a la Argentina.
CÓMO ES EL PACTO DE BENJAMÍN VICUÑA Y CHINA SUÁREZ
Con lo cual, el confidente de María Eugenia confirmó que “llegaron a un acuerdo después del posteo de la China que fue muy fuerte”.
El pacto es para “que los chicos falten al colegio”, también “para que lo vayan a visitar a él a Uruguay”.
Lo cierto es que Benjamín Vicuña está grabando una ficción de Daniel Burman, se hospeda en la semana en Montevideo y vuelve los fines de semana a pasarlo con sus hijos en común con Pampita.