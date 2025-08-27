Se realizó la presentación oficial de Papá x Dos, la nueva comedia argentina protagonizada por Celeste Cid, Benjamín Vicuña y Lucas Akoskin.

En un encuentro con periodistas especializados, los actores compartieron detalles sobre esta divertida y emotiva película que llegará a los cines el próximo 18 de septiembre.

Durante la presentación, en el Hotel InterContinental, los actores hablaron sobre los desafíos y emociones que atravesaron al interpretar esta historia que desafía los modelos tradicionales de familia.

Celeste Cid

Lucas Akoskin, Celeste Cid y Benjamín Vicuña





Celeste Cid





Celeste Cid y Benjamín Vicuña

¿De qué trata Papá x Dos?

Dirigida por Hernán Guerschuny, Papá x Dos comienza cuando Santiago (Benjamín Vicuña) cree haber encontrado a la mujer ideal, Ana (Celeste Cid).

Sin embargo, todo cambia cuando ella le confiesa que está embarazada... y que el padre es su ex, Nico (Lucas Akoskin).

Lejos de alejarse, Santiago decide quedarse a su lado, incluso cuando Nico decide mudarse con ellos.



