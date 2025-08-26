Celeste Cid vivió un momento de tensión durante una cena con su novio, Santiago Korovsky, sus suegros y sus dos hijos, André Horvilleur y Antón Noher, en su casa.
La actriz invitó a los padres de Korovsky a comer, pero su receta no salió como esperaba y casi provoca un incendio.
Cid reposteó el video que subió André a Instagram, riéndose de los dotes culinarios de su madre.
“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió Celeste con humor. Y agregó: “Puede fallar”.
CELESTE CID, ¿UNA COCINERA PELIGROSA?
En las imágenes se la ve la actriz intentando salvar la situación mientras el humo y las llamas arden en su cocina.
Afortunadamente, el percance no pasó a mayores y se transformó en una divertida anécdota.
