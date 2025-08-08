Celeste Cid se refirió públicamente su estado de enamoramiento y halagó a Santiago Korovsky con una divertida frase que se hizo viral.

Hace unas semanas, el actor y creador de División Palermo había posteado una foto planteando que estar con Celeste era “El segundo robo del siglo”.

Al ser consultada, la artista fue tajante: “Yo estoy robando con mi pareja actual. Es al revés. Él hizo una broma, pero es al revés, me parece que yo estoy robando. Ese chico es todo lo que está bien. Eso es todo lo que voy a decir y me retiro del móvil”.

CID Y KOROVSKY, ENAMORADOS

La actriz de 41 años y el actor de 40 llegan de palos distintos dentro de la industria. Comparten una vida relajada y así lo hacen notar en apariciones públicas.

Santiago Korovsky y Celeste Cid. Crédito: Instagram/@mcelestia

Estuvieron de viaje por diferentes pueblitos argentinos, pero también frente al Partenón, en Atenas, entre otros destinos elegidos por la pareja.