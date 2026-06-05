“Ouch :_(”, el último single del nuevo disco de Cupido, es esa herida que ha dejado de sangrar, pero todavía pica.

Cuando la costra ya está ahí y uno no termina de decidir si dejarla en paz o arrancarla para comprobar qué queda debajo. Junto a Usted Señálemelo, el segundo adelanto de “Amor Compartido” se acerca al desamor desde ese momento en el que el golpe ya ha pasado, pero el cuerpo todavía tiene un moretón.

Cupido sigue construyendo su álbum colaborativo “Amor Compartido”, concebido como un mapa emocional de la música alternativa en español.

Cupido y Usted Señálemelo transforman el desamor en música con su nuevo tema Ouch :_( . Foto de prensa.

Con “Ouch :_(” —su segundo adelanto— junto a Usted Señálemelo, las bandas tienden un puente entre el pop rock y el indie alternativo, marcado por sintetizadores envolventes, guitarras atmosféricas y una tensión emocional que se mueve entre la vulnerabilidad y la euforia.

El tema arranca como una vieja balada de surf observada desde la distancia: “Sentado en tu portal, un mendigo; no es dinero, son tus besos lo que pido”, canta Pimp Flaco.

Las guitarras aparecen cubiertas por una ligera neblina, pero la canción tarda poco en cambiar de dirección. Una batería luminosa empuja el tema hacia delante y transforma la melancolía inicial en algo mucho más dinámico: Cupido siempre ha sabido moverse bien en ese territorio donde las heridas conviven con la euforia, y “Ouch :_(” vuelve a demostrarlo.

Flaco frasea las estrofas con una soltura casi conversacional, apoyándose en el ritmo con esa naturalidad que ha definido buena parte de su trayectoria. Frente a él, Usted Señálemelo aporta una dimensión mucho más atmosférica, voces que parecen abrir espacio alrededor de la canción, melodías que flotan por encima de la base y una sensibilidad que lleva años convirtiendo al trío mendocino en una de las referencias fundamentales del nuevo pop latinoamericano.

Por ello, “Ouch :(” no suena tanto a una colaboración puntual como a una convergencia natural. La canción recuerda por momentos a aquellas primeras producciones de Solo Astra donde las guitarras funcionaban como paisajes y las melodías parecían desplazarse lentamente sobre ellos.

Pero también incorpora la amplitud emocional y el gusto por las texturas envolventes que Usted Señálemelo ha desarrollado durante los últimos años. Así, como la propia costra que describe, “Ouch :(” avanza entre la tentación de pasar página y la necesidad de volver a mirar una vez más.

Cupido y Usted Señálemelo transforman el desamor en música con su nuevo tema Ouch :_( . Foto de prensa.

SOBRE CUPIDO

En 2018, Pimp Flaco se unía a la banda canaria de indie rock Solo Astra para formar Cupido, una boyband nada tradicional que conquistó con su mezcla de pop, psicodelia y letras románticas, convirtiéndose en una de las propuestas más singulares del panorama nacional.

Tras varios éxitos, dos álbumes y copar grandes festivales, Cupido hizo un alto incluso en San Valentín (efeméride del grupo) estableciendo una nueva era más madura, con un álbum de colaboraciones —“Amor Compartido”— con el fin de volver a estar presentes, reivindicar su frescura y reconvertirse en la banda de culto del pop español contemporáneo.

La identidad de marca de Cupido evoluciona desde un lado más adulto y con el crédito de 13 colaboradores de la talla de Feid, Álvaro Díaz, Cuco o Rai Nao, entre otros… prestando atención a sus fans pero abriendo nuevas audiencias, reafirmándose de nuevo como la banda imprescindible en los festivales en auge.

La banda española cuenta con más de 353 mil oyentes en Spotify y más de 100 mil suscriptores en YouTube, consolidando cada vez más su nivel de audiencia y expandiéndose globalmente de manera firme,