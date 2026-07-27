La influencer y youtuber Caro Trippar conmovió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. A través de un video publicado en su canal de YouTube, la creadora de contenido de 35 años explicó que recibió la noticia en mayo, pero recién ahora encontró las fuerzas para hacerlo público.

"Tengo cáncer de mama, HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis. Ese es mi diagnóstico. Hace días que vengo fingiendo demencia y necesito hablar con alguien de esto“, expresó al comenzar el video, en el que abrió su corazón sobre el difícil momento que atraviesa.

CÓMO DESCUBRIÓ SU ENFERMEDAD

Trippar contó que los primeros síntomas aparecieron mientras estaba amamantando a su bebé. Un intenso dolor en una de las mamas la llevó a pensar que se trataba de una mastitis, por lo que no imaginó que detrás de esa molestia se escondía un diagnóstico mucho más complejo.

Con el paso de las semanas comenzaron los estudios médicos. Resonancias, tomografías y biopsias marcaron un proceso que definió como uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Nunca en mi vida estuve tan mal a nivel mental. Le tengo muchísimo pánico a las agujas y lo único que vi estos últimos meses fueron agujas“, relató.

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“ME DECÍAN QUE MI CÁNCER NO TENÍA CURA”

Durante su testimonio, la influencer reconoció que intentó continuar con su rutina cotidiana mientras procesaba la noticia, aunque finalmente el impacto emocional terminó desbordándola.

"Me decían que mi cáncer no tenía cura y después me iba a trabajar como si acá no hubiera pasado nada. No sé ni cómo hice. Después exploté“, confesó entre lágrimas.

Según explicó, necesitó varios meses para aceptar la situación antes de compartirla con su comunidad.

EL IMPORTANTE PEDIDO DE CARO TRIPPAR

Además de contar su experiencia, la creadora de contenido aprovechó la oportunidad para concientizar sobre la importancia de los controles y el diagnóstico precoz.

"Quiero que vos, que estás del otro lado, te revises las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver. Aunque estés amamantando“, pidió.

Finalmente, Caro Trippar adelantó que documentará las distintas etapas de su tratamiento en sus redes sociales. Su objetivo, explicó, es acompañar a quienes atraviesan situaciones similares y generar conciencia sobre la enfermedad.

"Va a haber días buenos y días malos, pero quiero compartirlo porque siento que puede ayudar a alguien“, concluyó.