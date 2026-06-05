El dolor es total en la cultura argentina. Este 5 de junio se conoció la triste noticia del fallecimiento de Carlos Alberto “El Indio” Solari a los 77 años. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y máximo mito del rock nacional, partió en su mítica casa de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

En medio de la conmoción generalizada, la señal TN puso al aire un valioso y estremecedor archivo que hoy cobra fuerza: las reflexiones del propio Indio sobre el final de la vida, compartidas en diciembre de 2025 durante una profunda charla con Andy Kusnetzoff para el programa Perros de la Calle.

Entrevista de diciembre de 2025. Urbana Play.

Qué pensaba el Indio Solari sobre la muerte

Fiel a su estilo directo, reflexivo y sin filtros, el cantante no esquivó el tema cuando el conductor le preguntó por el paso del tiempo. Lejos del temor, el Indio dejó en claro que miraba al destino de frente:

“A la muerte no le tengo ningún miedo. Creo que cuando tengas 76 años vos tampoco le vas a tener miedo. Nunca le tuve miedo. Mi vida pasó con pies rápidos”, confesó el artista en aquel momento.

En esa misma línea, analizó cómo la masividad y la devoción de su público moldearon su cotidianidad en la Tierra: “Cuando tenés una personalidad como la mía la gente te transforma en un inútil porque te hace todo. Se te van abriendo las puertas, vas caminando y no te para nadie. Eso te malcría”.

Indio Solari, sobre la muerte: “La pienso en términos poéticos”

Ante la contundencia de sus palabras, Kusnetzoff repreguntó si, a pesar de no temerle, era un pensamiento recurrente en su cabeza. La respuesta del Indio Solari sintetizó la filosofía con la que vivió hasta su último día:

"La pienso en términos poéticos. Vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años: en el presente. No se me ocurre pensar en eso, ni saber cómo es. No sé cómo abarcar la muerte. Es una gloria que te excede“, sentenció.

Hoy, esas palabras resuenan con un eco imborrable entre los millones de fanáticos que lloran su partida, transformando el dolor de la pérdida en el nacimiento definitivo de su leyenda.