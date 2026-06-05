Las vacaciones de invierno están cada vez más cerca y ya comienzan a definirse algunos de los espectáculos que buscarán conquistar a chicos y grandes durante julio.

Entre las propuestas más destacadas aparece la programación especial de Galaxias Creativas, que desplegará una amplia cartelera con musicales, clásicos infantiles, homenajes culturales y experiencias sinfónicas pensadas para toda la familia.

La productora, reconocida por sus espectáculos familiares de gran producción, ofrecerá una agenda que incluye el estreno de “Vivitos y Coleando 2”, una nueva versión de “Manuelita”, el regreso de “Cuentopos de Gulubú”, una gira por distintos teatros del AMBA y una experiencia musical inspirada en el universo de Studio Ghibli.

“Vivitos y Coleando 2”: el regreso de un clásico de Hugo Midón

Desde el 20 de junio en el Teatro Auditorio de Belgrano, “Vivitos y Coleando 2” retomará el espíritu del histórico universo creado por Hugo Midón y Carlos Gianni, con una propuesta que combina humor, canciones y emociones para todas las edades.

La obra llega luego del éxito de la primera entrega, que fue nominada como Mejor Infantil en los Premios Martín Fierro Teatro, y contará con un elenco encabezado por Osqui Guzmán, junto a Flavia Pereda, Julián Pucheta, Federico Dryzun, Lucía López Curcio, Irupé Cruz y Hernán Cáceres.

Manuelita vuelve al teatro con una versión renovada

Otra de las grandes apuestas será “Manuelita, el musical”, que se estrenará el 27 de junio en el Teatro Regio. Escrita y dirigida por Chacho Garabal, con música original de Lolo Micucci, la obra reimagina el clásico personaje de María Elena Walsh con una mirada contemporánea para nuevas generaciones.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio y tendrá como protagonista a Loli Basualdo, seleccionada entre más de 500 artistas que participaron de las audiciones abiertas realizadas para el espectáculo.

El regreso de “Cuentopos de Gulubú” tras una exitosa temporada

A partir del 21 de junio, el Teatro Regina recibirá a “Cuentopos de Gulubú”, una de las producciones más reconocidas de Galaxias Creativas. La obra regresa luego de su paso por el Complejo Teatral de Buenos Aires y acumula importantes reconocimientos, entre ellos dos nominaciones a los Premios ACE, seis nominaciones a los Premios Hugo y tres Premios Atina.

El espectáculo invita a sumergirse en el universo fantástico de María Elena Walsh, donde personajes como Murrún, Don Fresquete, la Princesa Sukimuki, Papalina y la Sombrera cobran vida en una puesta que combina música, poesía, humor y una destacada propuesta visual.

Dos musicales recorrerán el AMBA durante las vacaciones

La programación también incluirá una gira especial con dos producciones familiares: “Cuentos y canciones de María Elena Walsh” y “Caperucita Roja, una aventura sin miedo”. Ambas comenzarán a recorrer diferentes escenarios del Área Metropolitana de Buenos Aires desde el 21 de julio.

Foto: prensa Galaxias Creativas

Mientras el primero propone un recorrido musical por los personajes y canciones más emblemáticos de María Elena Walsh, el segundo presenta una versión renovada del clásico cuento infantil, donde el Lobo se convierte en un personaje más complejo y lleno de matices.

Las funciones llegarán a Belgrano, Devoto, San Justo, Lomas de Zamora, Canning, San Isidro, Quilmes, Morón, Ramos Mejía, Tigre, Pilar y La Plata.

El fenómeno de Studio Ghibli tendrá su homenaje sinfónico

La agenda de invierno se completa con “El Viaje Sinfónico”, un espectáculo musical inspirado en las películas de Studio Ghibli que se presentará el 24 de julio en el Teatro Auditorio de Belgrano.

Interpretado por la Orquesta del Multiverso, el concierto propone un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas del estudio japonés fundado por el cineasta Hayao Miyazaki, con música de Joe Hisaishi y una puesta audiovisual diseñada especialmente para la ocasión.

Una cartelera para todas las edades

Con producciones originales, clásicos de la cultura argentina, homenajes musicales y propuestas que apelan tanto a la nostalgia de los adultos como a la imaginación de los más chicos, Galaxias Creativas busca convertirse en uno de los grandes protagonistas de las vacaciones de invierno 2026.

La variedad de espectáculos, los reconocimientos obtenidos por varias de sus producciones y la presencia de figuras destacadas del teatro musical argentino convierten a esta programación en una de las más completas para disfrutar en familia durante el receso escolar.