Love of Lesbian volvió a sorprender a sus seguidores con el estreno de “Ojalá”, una nueva canción grabada junto a la cantautora catalana Judit Neddermann.

El sencillo no solo representa una nueva colaboración para la banda, sino que también inaugura una etapa muy especial: será el primero de cuatro lanzamientos que precederán a su despedida temporal de los escenarios.

El tema funciona como la carta de presentación de Nouvelle Cuisine Caníbal - Vol. 3, el capítulo final de una de las sagas más queridas por los fanáticos del grupo. A diferencia de las entregas anteriores, este volumen reunirá por primera vez toda la historia del proyecto en un único álbum, incorporando además tres canciones inéditas y una nueva versión de un clásico del repertorio de Love of Lesbian.

De qué habla “Ojalá”, la nueva canción de Love of Lesbian

Compuesta y producida durante los viajes de la gira de la banda, “Ojalá” propone una mirada íntima sobre la memoria, los cambios personales y el deseo de conservar los recuerdos felices incluso cuando los vínculos llegan a su fin.

Love of lesbian. Foto: prensa Por: linabotero

Los integrantes del grupo definieron el sencillo como “una canción de desahogo”, una obra nacida de la necesidad de procesar emociones y reflexionar sobre aquello que permanece intacto pese al paso del tiempo.

Con la sensibilidad característica de Love of Lesbian y el aporte vocal de Judit Neddermann, la canción combina una letra melancólica con un sonido luminoso que invita tanto a la nostalgia como a la celebración.

Cómo será Nouvelle Cuisine Caníbal - Vol. 3

El nuevo trabajo pondrá punto final a la colección Nouvelle Cuisine Caníbal, un proyecto paralelo que comenzó en 2014 y que permitió a la banda publicar canciones especiales fuera de sus discos de estudio.

Esta nueva edición recopilará las dos entregas anteriores —que incluyen temas como “Manifiesto delirista”, “Mal español” y “Víctimas del porno”— y sumará cuatro nuevas piezas: tres canciones inéditas y una reinterpretación coral de un tema propio.

La propuesta mantiene la metáfora gastronómica que caracteriza a la saga, presentando estas composiciones como pequeñas “delicatessen” musicales creadas entre giras y sesiones de estudio.

Love of Lesbian vive una gira histórica antes de su pausa

El lanzamiento llega en uno de los momentos más exitosos de la carrera reciente del grupo. La banda atraviesa una extensa gira por España con una respuesta masiva del público, incluyendo tres funciones consecutivas con entradas agotadas en las Noches del Botánico de Madrid.

El fenómeno también se replica fuera de Europa. Su concierto previsto para el 25 de noviembre en el Auditorio Nacional de México se encuentra prácticamente agotado, con las últimas localidades disponibles.

Mientras continúa recorriendo escenarios en España y México, Love of Lesbian comienza a despedirse de los recitales en vivo con una serie de lanzamientos pensados como un regalo para sus seguidores. “Ojalá” es apenas el primero de los cuatro capítulos que acompañarán este cierre de etapa antes de que la banda haga una pausa en su actividad sobre los escenarios.