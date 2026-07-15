El músico y compositor sevillano Alejandro Astola regresará a la Argentina luego de agotar las entradas de su primera presentación en el país.

El artista volverá a subir al escenario con “Mi guitarra y yo”, un espectáculo en formato acústico que propone un recorrido íntimo por su carrera y por las canciones que escribió para grandes figuras de la música.

La cita será el viernes 21 de agosto a las 22.30 en La Trastienda, donde volverá a encontrarse con el público argentino tras el éxito de su debut.

Foto: prensa Astola

Cómo será “Mi guitarra y yo”, el show con el que Alejandro Astola vuelve a Buenos Aires

Después del sold out de su primera visita, Astola apostará nuevamente por un formato despojado: sin banda, sin coros y acompañado únicamente por su guitarra.

Durante el espectáculo interpretará composiciones propias y compartirá las historias que dieron origen a algunas de las canciones que luego se transformaron en éxitos en las voces de otros artistas, como “Ojalá”, grabada por Camilo; “Intento”, interpretada por Ulises Bueno; y “Q’ Tal”, popularizada por Damián Córdoba.

“Es un show directo, sincero, para descubrir la esencia de mi obra desde la cercanía. Una noche de música, poesía y sensibilidad”, expresó el artista sobre esta propuesta.

Foto: prensa Astola

Quién es Alejandro Astola

Alejandro Astola es un compositor y cantante nacido en Sevilla, reconocido por haber sido uno de los fundadores de Fondo Flamenco, una de las bandas más populares del pop flamenco español.

Con 13 discos publicados y casi 25 años de trayectoria como compositor, construyó un repertorio que atraviesa géneros como el flamenco, el pop y la canción de autor. Además de desarrollar su carrera como solista, escribió temas que fueron interpretados por artistas de distintos estilos.

En esta nueva etapa, el músico volvió a un formato más personal, centrado en la guitarra y las canciones, con el objetivo de acercar al público el proceso creativo detrás de sus obras.

Alejandro Astola lanzó una colaboración junto a Antoñito Molina

En paralelo a su gira, Astola presentó “Tengo un Tesoro”, su nuevo sencillo junto al cantante español Antoñito Molina.

Se trata de una canción que celebra la amistad y los vínculos que perduran en el tiempo, con una propuesta de sonido cálido y una interpretación conjunta que marca la primera colaboración entre ambos artistas.

Cuándo toca Alejandro Astola en Argentina