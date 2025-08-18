La reconciliación de L-Gante con Tamara Báez de la semana pasada generó polémica, y luego de que la mamá de Jamaica afirmara que necesita un tiempo para pensar qué quiere, el cantante reveló qué fue lo que más disfrutó del reencuentro.

“Es lo que habíamos hablado. No estamos en pareja...”, admitió mientras se dirigía hacia despachar su equipaje en Ezeiza con la intención de volar a México.

Sin embargo, Elián Ángel Valenzuela destacó antes de que Mirgaciones le impida salir del país: “Hace más de un año que no nos veíamos, entonces el reencuentro fue groso para nosotros”.

L-Gante sobe Tamara Báez.

“Teníamos muchas cosas que hablar, muchas cosas que poner en orden. Nos vino de 10 y estamos felices los dos”, continuó.

Tamara Báez. (Foto: @tamarabaez13)

QUÉ PASÓ LA NOCHE DEL REENCUENTRO ENTRE L-GANTE Y TAMARA BÁEZ

“Obvio que en un momento llegó la parte de hablar de asuntos así amorosos y ella tiene que tener su tiempo para pensar sola. No era para decir se separó, vamos a poner un pareja ya”.

L-Gante y Maxi El Brother, su representante.

“Estaría bueno volver... Yo pienso más en lo mejor para mi hija, porque en el momento que nos reencontramos, lo que más disfrutamos fue eso”, cerró L-Gante blanqueando su deseo de rearmar su familia con .

La notificación contra L-Gante.

Eso sí. No pudo subirse al avión poque Juan Pablo Merlo, el abogado de Tamara Báez, logró que la Justicia lo catalogue como deudor alimentario.