L-Gante volvió a ser noticia este fin de semana luego de que se conociera que no pudo concretar su viaje a México. Según reveló la cuenta de espectáculos Gossipeame, el cantante de cumbia 420 fue rechazado en migraciones el viernes por la noche por ser deudor de la cuota alimentaria.

“L-Gante no pudo viajar a México este viernes. Lo rebotaron en migraciones por ser deudor de cuota alimentaria”, detalló la panelista de Puro Show, Pochi. Por su parte, el periodista Nacho Rivarola reveló lo que le había anticipado el abogado de Tamara Báez, su expareja y madre de su hija: “No va a poder salir”.

L-Gante no pudo salir del país (Foto: captura de Gossipeame).

Lo cierto es que, tras el frustrado intento de abandonar el país, el cantante tomó una drástica decisión conforme a la información y el video que publicó el cronista Oliver Quiroz en sus redes sociales: en vez de viajar, se mostró en un boliche de Monte Grande, donde compartió la noche con amigos y fanáticos.

En medio de este escándalo, la última semana Elián Valenzuela había confirmado su reconociliación con la mamá de su hija Jamaica, sin embargo Tamara se encargó de asegurar que está soltera.

L-Gante no pudo salir del país y se fue a cantar Monte Grande (Foto: captura de Gossipeame).

QUÉ DIJO WANDA NARA CUANDO SE ENTERÓ QUE TAMARA BÁEZ LA COMPARABA CON LA CHINA SUÁREZ

En el ida y vuelta con la prensa, Wanda Nara fue consultada por las declaraciones de Tamara Báez, que la comparó con la China Suáez al acusarla de haberse metido entre ella y Elián.

“Cuando lo conocí a él, él estaba con otra chica, así que no me metí en ninguna relación. Eso lo aclaré mil veces”, dijo contundente la mediática y dejó en claro que no sigue en redes sociales a Tamara.

