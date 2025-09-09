En los últimos meses, el nombre de L-Gante volvió a aparecer vinculado al de Evangelina Anderson a partir de una serie de interacciones en redes sociales que llamaron la atención de los seguidores de ambos.

Aunque ni el cantante de cumbia 420 ni la modelo hicieron comentarios públicos sobre un posible vínculo, los gestos digitales fueron suficientes para encender la maquinaria de rumores.

El episodio más reciente ocurrió luego de que Anderson, recientemente separada de Martín Demichelis, viajara a México para disfrutar de unos días de descanso en Cancún.

L-Gante le dio like a las fotos hot de Evangelina Anderson | Créditos: Instagram @evangelinaanderson

L-GANTE LE DIO LIKE A LAS FOTOS HOT DE EVANGELINA ANDERSON

Desde allí compartió en su cuenta de Instagram varias postales en microbikini, posando en la piscina del hotel y acumulando miles de likes en pocas horas.

Entre esas reacciones apareció la de L-Gante, gesto que no pasó inadvertido y que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes.

En las últimas horas, al cantante se le cayó otro like en una foto hot de la modelo en un jacuzzi, rodeada de espuma y burbujas.