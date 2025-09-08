Hace casi 20 años que Evangelina Anderson es una figura de la farándula argentina, y en medio de la separación y el inminente divorcio de Martín Demichelis se conoció el nombre real de la modelo.

“Es Evangelina Paternó”, reveló Guido Záffora.

Luego, el panelista de DDM recordó: “Quien le puso Evangelina Anderson fue Mónica, la mujer de Jorge Corona”.

El escotado vestido cut out de Evangelina Anderson (Foto: IG @evangelinaanderson)

No hace falta aclarar que el gran parecido de Eva con Pamela Anderson fue la razón por la cual la apodaron así.

En ese momento algunos panelistas de Mariana Fabbiani quedaron anonadados por la historia del bautismo artístico jurado de Los 8 escalones.

Los comienzos de Eva Anderson en el medio

De joven, Evangelina se lució como bailarina de Pasión de Sábado.

Evangelina Anderson en Pasión de Sábado.

Carismática y con talento para la danza, Jorge Corona la convocó para integrar la compañía de El Viaje del Humor.

Aunque el salto a la fama y el prestigio llegaría cuando Jorge Guinzburg la integró al elenco de Planeta Show allá por 2007, donde nacería la rivalidad con Wanda Nara, y al poco tiempo Evangelina se enamoraría de Martín Demichelis y la mediática de Maxi López.