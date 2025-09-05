Lejos de la tormenta mediática que significó la confirmación de su separación de Martín Demichelis y en medio de versiones que la vinculan sentimentalmente con un hombre de 34 años, Evangelina Anderson eligió desconectarse en el paraíso mexicano.

Desde Cancún, la modelo compartió con sus seguidores postales que combinan lujo, relax y moda, reafirmando por qué sigue siendo una de las figuras más comentadas del espectáculo argentino.

Con la piscina del resort de fondo, Evangelina se mostró disfrutando de tragos y sol, transmitiendo la imagen de una mujer que, más allá de los rumores, vive un presente pleno.

Evangelina Anderson usó una microbikini con escote underboob y levantó suspiros en Instagram | Créditos: Instagram @evangelinaanderson

Como es habitual, su look playero marcó tendencia: eligió una microbikini de rayas irregulares en tonos azules, con corpiño triangular y breteles finos. La bombacha, de corte colaless y cavado, incluyó pequeños detalles metálicos en los laterales que realzaron la prenda.

Evangelina Anderson usó una microbikini con escote underboob y levantó suspiros en Instagram | Créditos: Instagram @evangelinaanderson

EVANGELINA ANDERSON MARCA TENDENCIA

La modelo sumó un accesorio que pisa fuerte entre las influencers: un pañuelo anudado en la cabeza, con estampado de arabescos y figuras abstractas en una paleta vibrante de beige, fucsia, celeste, verde y bordó. El complemento transformó el look y aportó un aire bohemio chic al estilismo.

Evangelina Anderson usó una microbikini con escote underboob y levantó suspiros en Instagram | Créditos: Instagram @evangelinaanderson

El outfit se completó con anteojos de sol circulares con marco dorado, un reloj plateado, pequeños aros al tono y un collar de soga negra con dije, piezas que aportaron sofisticación sin opacar la frescura del conjunto.

Fiel a su estilo natural, Evangelina llevó el pelo lacio bajo el pañuelo y apostó por un make up liviano, apenas con un labial nude para resaltar sus rasgos.