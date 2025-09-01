La polémica no da tregua y Tania González Ledesma, la azafata que fue señalada como la supuesta amante de Martín Demichelis, decidió romper el silencio y apuntó sin filtro contra el ex técnico de River. Harta de que el exfutbolista evite dar la cara, le reclamó: “Salí a hablar y contá lo que sucedió”.

La semana pasada, las cámaras de A la Tarde fueron a buscar a Demichelis para preguntarle por el divorcio y los rumores de infidelidad. Él, incómodo, salió del lugar, se subió a su auto sin decir una palabra y salió del lugar tras clavarle una “mirada fulminante” al cronista.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Este lunes en el ciclo de Karina Mazzocco mostraron un video que Tania subió a sus redes y donde fue contundente: “Visto y considerando que todo el mundo sigue hablando de este tema sin saber, y uno de los involucrados brilla por su ausencia, yo me pregunto ‘¿dónde está Martín?’ No seas cagón, salí a hablar y contá qué es lo que sucedió”.

La azafata también se refirió a Evangelina Anderson, quien días atrás pidió respeto en medio del escándalo. “La verdad que yo no tengo nada en contra tuyo y realmente entiendo cuando decís ‘nadie pensó en mis hijos’. Lo entiendo, porque el año pasado nadie pensó en mi familia cuando esto salió a la luz”, aseguró Tania, poniéndose en el lugar de la modelo.

EL RECLAMO DE TANIA GONZÁLEZ LEDESMA A SU SUPUESTO AMANTE, MARTÍN DEMICHELIS

Cansada de la exposición, Tania fue más allá y lanzó un fuerte reclamo: “Gente, basta de hipocresía. Siempre ante estas situaciones salen a buscar a las mujeres involucradas en el vínculo. ¿Pero qué pasa con los hombres? ¿Nadie sale a buscar a los hombres? ¿Y por qué los hombres son tan faltos de b…? ¿Por qué el hombre siempre se esconde o termina quedando como un genio y las damnificadas terminamos siendo las mujeres?”.

En comunicación telefónica con Karina Mazzocco, la azafata explicó el motivo de su enojo: “Yo salí a hablar y les conté la situación, después de que Evangelina dijera que se habían divorciado. Pero todo el mundo se me vino al humo a mí. Y estoy cansada de la hipocresía”.

La zafata Tania González Ledesma y Martín Demichelis (Fotos: capturas América TV)

Indignada, Tania contó por qué le molesta tanto la actitud del DT: “Él se comprometió a cuidarme si esto salía a la luz. Pero yo me encontré con que esto salió a la luz, mi nombre salió en todos lados de un día para el otro y él desapareció”.

La historia suma un nuevo capítulo y, por ahora, Demichelis sigue sin dar su versión.

