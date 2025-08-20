Luego de conocerse que Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron punto final a su historia de amor, en A la tarde filtraron la millonaria cifra que habría que repartir en el divorcio.

En el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América, aseguraron que el dinero en juego supera los 50 millones de dólares, fruto de la exitosa carrera del exfutbolista en Europa, donde jugó más de una década en la elite, principalmente en el Bayern Múnich.

“Este divorcio va a ser traumático porque ahora hay que dividir la plata”, advirtió uno de los panelistas, mientras destacaban que Evangelina estuvo a su lado durante los años de mayor esplendor económico del exDT de River.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

La gran incógnita pasa por el lugar en el que se tramite el divorcio: ¿Argentina o Alemania? Según los especialistas, esa decisión será clave para definir si el reparto del dinero es “mitad y mitad”.

Lo cierto es que, lejos del perfil ostentoso de otras parejas mediáticas como Wanda Nara y Mauro Icardi, Demichelis y Evangelina siempre se mostraron como una familia más reservada. Sin embargo, el jugoso patrimonio acumulado ya está sobre la mesa y, como remarcaron en el programa, “acá hay que arreglar, y la cifra es millonaria”.

“Este divorcio va a ser traumático porque ahora hay que dividir la plata”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE EVANGELINA ANDERSON Y MARTÍN DEMICHELIS ESTÁN SEPARADOS

Luego de dar varias pistas sobre la enigmática separación que trataron en LAM, Pepe Ochoa aseguró que Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron punto final a su historia de más de 15 años de amor, de los que nacieron sus hijos Bastian, Lola y Emma.

En pleno vivo del ciclo de América, el panelista afirmó sin rodeos: “Están oficialmente separados. Yanina lo ha contado en algún momento y después salió una desmentida, pero ya hablaron por separado en el colegio sobre esta situación por los hijos“, detalló, develando el misterio.

Pero el dato más picante llegó después. Según Ochoa, Evangelina habría iniciado un proceso para borrarse un tatuaje relacionado con el DT: “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes. Bueno, hablé con el tatuador y me confirmó que sí“.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

La situación, lejos de quedarse en un simple rumor, incluyó hasta investigación propia: “Le pregunté a Evangelina, ‘¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me contestó ‘no, jajaja’”, lanzó. Y cerró: “Después le consulté qué se estaba haciendo, y dejó de responder. Entonces fui a buscar en el entorno del tatuador y me dijeron que efectivamente empezó el proceso para borrárselo“.