Martín Demichelis y Evangelina Anderson confirmaron su separación tras varios intentos de recomponer la pareja. Fue la propia modelo quien anunció públicamente la ruptura con el padre de sus tres hijos. En medio del escándalo, comenzaron a circular versiones de infidelidad que vinculaban al ex DT de River con una azafata llamada Tania Sabrina González Ledesma, que este lunes rompió el silencio en A la Tarde y contó detalles de su vínculo.

En diálogo con Karina Mazzocco y su panel, Tania relató cómo conoció a Demichelis: “Me dijo ‘me podrías llevar un té’”. Según explicó, coincidieron en tres vuelos, y en el tercero se produjo un acercamiento mayor: “Me volvió a pedir un té y se acercó a pedirme un mate. Le pregunté a mi jefa y me dijo que sí. Tomamos mate y nos pusimos a hablar”.

Consultada por Luis Ventura, la azafata precisó que esto ocurrió en 2023. “Con el último mate me pidió el teléfono”, relató, y agregó: “Nunca me había pasado”. Aseguró además que desde el primer encuentro el entrenador le resultó atractivo: “Cuando lo conocí, me gustaba un 11. Es un hombre que llamaba la atención”.

LA AZAFATA VINCULADA A MARTÍN DEMICHELIS CONTÓ CÓMO FUE SU ROMANCE SECRETO

El testimonio más impactante llegó cuando Tania admitió haber tenido intimidad con Demichelis. “Nos vimos en un hotel... y ya me gustaba 30. Fue mágico. Charlamos y nos reímos un montón”, reveló la fisicoculturista.

Según la joven, la relación se extendió durante nueve meses. “Hablábamos de deportes, de cosas que sucedían en el club”, contó, y reveló que conoció el departamento de Puerto Madero y que incluso ingresó a la concentración de River.

Finalmente, Tania reconoció que sabía que Demichelis seguía casado con Evangelina Anderson, aunque él le aseguró que estaban atravesando una crisis. “No sentí culpa”, remarcó, al referirse a un romance que promete seguir dando que hablar.

LA AZAFATA AMANTE DE MARTÍN DEMICHELIS EXPUSO EL DRAMÁTICO PEDIDO DEL TÉCNICO ANTE EL ESCÁNDALO CON EVANGELINA ANDERSON

Sin embargo, la azafata y fisicoculturista contó que una vez que salió a la luz su relación clandestina en octubre del 2024, ella quedó “incendiada” mientras que ni Demichelis ni Anderson daban declaración alguna.

“Mi familia me decía ‘Tania, ¿qué pasó?’. Me llamaban de los programas apretándome de que si no hablaba iban a contar una historia mía previa, una relación anterior. Inventaron cosas. Fue asqueroso lo que hicieron”, relató Tania, que confirmó que nunca hubo un cierre con Demichelis.

“Y hubo algo que les quería contar porque esto se puso turbio. Cuando el rumor empezó a hacerse más fuerte, él me llamó tres veces para decirme que se iba a matar si esto salía a la luz, y yo pensé si estaba exagerando o no. Empezó ‘Yo me mato. Por favor no digas nada’. Yo podría haber hecho un vivo desde una concentración de River y haber estado en el Bailando, pero la idea era estar con alguien que me gustaba y compartir lindos momentos”

