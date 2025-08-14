Evangelina Anderson, quien recientemente confirmó su separación de Martín Demichelis, reveló a la salida de la grabación de Los 8 Escalones por qué le cuesta enfrentar a la prensa: “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.

En un tono más distendido, agregó que no se trata de evitar el contacto con los medios, sino de un momento personal delicado: “No me estoy escapando. Es un momento complicado. Nunca me escapé, me gusta darles nota porque si llegué a donde estoy también es gracias a ustedes”.

Sin embargo, reconoció que el asedio periodístico le genera incomodidad: “Me da un poco de miedo enfrentarlos porque miren lo que son... les sacaría una foto para que se vean sus caritas, es como que me están por raptar”.

Evangelina Anderson en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Con estas declaraciones, Evangelina dejó en claro que, si bien no descarta volver a hablar con la prensa, en esta etapa prioriza su intimidad y la tranquilidad de su familia.

QUÉ DIJO EVANGELINA ANDERSON DE LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE DEMICHELIS POR INFDELIDAD

En el ida y vuelta con la prensa, Evangelina Anderon fue consultada sobre si hubo terceros en discordia, fue tajante: “No voy a dar detalles. No, no, no”. Y sobre el divorcio, explicó: “Estamos en eso”.

La modelo reconoció que la separación no fue fácil: “18 años es mucho tiempo. Tampoco voy a decir ‘estoy saltando en una pata’, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, como 30 mil parejas que se separan”.

Por último, destacó que siempre intentó manejar la situación con respeto: “No me escapé nunca, me gusta darles nota porque ustedes siempre me dieron un lugar importante. Pero mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.

