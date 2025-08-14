Evangelina Anderson rompió el silencio y, ante la insistencia de la prensa, confirmó que su relación con Martín Demichelis llegó a su fin después de 18 años juntos. La modelo habló a la salida de la grabación de Los 8 Escalones y dio algunos detalles sobre cómo transita este momento.
“Sí, estoy separada, sí, estoy separada”, aseguró a Puro Show de manera contundente cuando le preguntaron por los rumores. Luego, consultada por el tiempo que llevaban distanciados, agregó: “Detalles no doy, pero sí hace bastante”.
Con respecto al vínculo que mantiene con el entrenador de River Plate, fue clara: “Sí, claro, nos llevamos bien. Quedamos en buen término, en buena relación. Está todo bien, súper bien”.
Anderson también dejó en claro que la prioridad en esta etapa son sus hijos: “Mi prioridad son mis hijos, la paz de ellos y su estabilidad”.
Sobre cómo vive el proceso, expresó: “Estoy muy bien, tengo muchos amigos, una familia maravillosa, mis hijos y el trabajo, que estoy trabajando muchísimo y muy contenta”.
QUÉ DIJO EVANGELINA ANDERSON DE LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE DEMICHELIS POR INFDELIDAD
En el ida y vuelta con la prensa, Evangelina Anderon fue consultada sobre si hubo terceros en discordia, fue tajante: “No voy a dar detalles. No, no, no”. Y sobre el divorcio, explicó: “Estamos en eso”.
La modelo reconoció que la separación no fue fácil: “18 años es mucho tiempo. Tampoco voy a decir ‘estoy saltando en una pata’, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, como 30 mil parejas que se separan”.
Por último, destacó que siempre intentó manejar la situación con respeto: “No me escapé nunca, me gusta darles nota porque ustedes siempre me dieron un lugar importante. Pero mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.
