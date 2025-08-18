En plena separación de Martín Demichelis, la modelo Evangelina Anderson compartió un sentido mensaje para sus tres hijos, Bastian, Emma y Lola, con motivo del Día de las Infancias.

A través de sus redes sociales, abrió su corazón y expresó el profundo amor que siente por ellos, además de los valores que desea transmitirles para su futuro.

En Instagram, publicó una tierna imagen junto a los niños y escribió: “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”.

EL LETAL MENSAJE DE EVANGELINA ANDERSON

La modelo remarcó que uno de sus principales deseos es inculcarles principios que trascienden lo material: “Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”.

Evangelina Anderson. Crédito: Instagram

Con palabras cargadas de ternura y resiliencia, Anderson alentó a sus hijos a no rendirse: “Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, solo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”.

Finalmente, cerró su reflexión con una frase que resume el espíritu de protección de una madre: “Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre, y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”.