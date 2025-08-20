La separación de Martín Demichelis de Evangelina Anderson explotó en los medios, y ante el silencio del exdefensor de la Selección Argentina y la confirmación de la jurado de Los 8 Escalones, quien se explayó fue el hijo extramatrimonial del ex DT River.

“En estos días me avasallaron, otra vez, con llamados y mensajes desconocidos. Que cómo es mi relación con Martín; Si sé de su matrimonio; Si viajé a tal lugar... (...) Búsquense una vida y dejen vivir", arrancó Facundo Bono en X.

Entonces, tras decepcionarse de “los conocidos que agarran y te mandan el chisme”, el muchacho enfatizó: “Vuelvo a X/Twitter porque no quiero atender llamados equivocados ni enterrarme con programas o preguntas amarillistas”.

Facundo Bono, el hijo extramatrimonial de Martín Demichelis. (Foto: https://x.com/facundobono_) Por: Fernando Gatti

De ahí en más hizo catarsis.

EL DESCARGO DEL HIJO MAYOR DE DEMICHELIS

1- No voy a opinar de un matrimonio que no me corresponde. Ellos son adultos y son consientes de la situación en la que están, estuvieron y van a estar.

Martín Demichelis y Facundo Bono, su hijo extramatrimonial.

2- Lo único que yo intenciono es que los mas peques (N del R: sus hermanos por parte de Evangelina) no sufran y se carguen de odio con cosas de adultos.El amor padre-hijx y madre-hijx es distinto al de marido-mujer... Espero y confío en que todos en la familia lo van a diferenciar.

3- En lo personal, con Martín puedo decir que para el Día del Padre tuvimos unos días transcendentales para nuestra relación. Viajé a Marbella para conocer su casa y gran parte de su historia puertas adentro.

Con el tiempo suficiente para estar cara a cara y sacarnos las caretas después del primer termo de mate y poder hablar bien en crudo muchas cuestiones que nos debíamos charlar durante horas largas. Además de buen tipo, es también un maestro, y no por magia hizo semejante trayectoria.

Fui con una sensación y volví con otra. No con la que quería, sino con la que necesitaba. Fue un quiebre para nuestra relación. Más que padre-hijo, estamos construyendo una creciente, fuerte y gran amistad. Porque padre tengo uno, y siempre será Beto.